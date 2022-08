Mercredi 24 août 2022 à Sainte-Clotilde, dans l'espace mezzanine de la galerie Grand Nord Carrefour, le chansonnier Hubert Hess animera des ateliers de lecture sous la forme de deux séances d'une heure ponctuées par des temps musicaux. Les ateliers auront lieu de 14h30 à 15h30 pui de 15h30 à 16h30. Ils sont dédiés d'histoires au jeune public accompagné de leurs parents ou grands-parents. L'objectif de cette initiative : encourager le plaisir de la lecture et renforcer les liens intergénérationnels. (Photos : DR)

Pour participer à cet atelier, l'inscription est en ligne sur la page Facebook de McDonald's Réunion. La présence d'accompagnateurs adultes est obligatoire tout au long de l'atelier.

Cette initiative, portée par McDonald’s Réunion, répond à l’ambition de développer le plaisir de la lecture, de la découverte et de l’imaginaire, tout en partageant des moments de convivialité : " Les Feel-Good Moments ". " Notre offre Happy Meal nous permet de proposer aux enfants le choix entre un livre et un jouet ludique - en papier ou en carton. Avec les livres, nous donnons ainsi l'envie aux jeunes lecteurs de découvrir de nombreux sujets passionnants. " explique Magalie VONGLIS, Directrice Marketing. " Grâce à nos partenariats avec Hachette Jeunesse, le Centre national du livre et des écrivains reconnus, nous proposons aux enfants de choisir un livre parmi une collection inédite ! "

Une initiative unanimement saluée par les parents et les enfants ayant participé au premier atelier en juin dernier.