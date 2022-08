Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours à venir. Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Sur la RN2 à Sainte Marie, dans le cadre des travaux d’aménagement de la BAU en faveur des transports en communs, la circulation sera basculée sur les voies côté montagne e mode bidirectionnel entre la Rivière Sainte Marie et la Ravine Charpentier à partir de 21h le vendredi 19 août jusqu’à 5h le lundi 22 août.

D'importantes difficultés de circulation sont attendues durant tout le week-end sur cette portion de RN2 à Sainte Marie, du fait de la nécessité de réduire de 4 voies à 2 voies la circulation au niveau du chantier. Il est conseillé aux usagers d’éviter si possible le secteur et de reporter leurs déplacements.

- Chantiers en cours -

RN1A - St Paul - Travaux de création et sécurisation de bandes cyclables

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, le Cap Lahoussaye reste fermé mais uniquement dans le sens Nord/Sud et ce jusqu’à juillet 2023.

La circulation est donc possible dans le sens Sud/Nord avec une interdiction pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, sauf bus et vitesse limitée à 30 km/h dans la zone. Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la zone de travaux.

RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle

Sur la RN2 à St Joseph Vincendo, travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle jusqu'à fin août de 8h30 à 16h30 avec alternat.

RN2 - St André/Ste Suzanne - Travaux de création de bretelle

Sur la RN2 de St André Petit Bazar à Ste Suzanne Commune Bègue sens E/N, travaux création station-service du jusqu’au 30/09. Circulation règlementée comme suit :

- Vitesse limitée 70 km/h

- PL interdiction de dépasser

- Circulation sur voies réduites avec BAU neutralisée

RN2002 - Bras Panon - Travaux de réfection de l’étanchéité et des enrobés

Sur la RN2002 à Bras Panon, pour permettre des travaux de réfection d’étanchéité, la circulation sera interdite dans les deux sens sur l’ouvrage d'art de Paniandy de 20h à 5h la nuit du vendredi 19 août. Une déviation sera mise en place par la RN2.

RN3 - St Benoit - Travaux d'aménagement cycles et cheminement piéton

Sur la RN3 à St Benoit entre le GHER et la Confiance, travaux d'aménagement de cycles et cheminement piéton jusqu'au 30 novembre. Alternat de 8h30 à 15h30

RN3 - St Benoit - Travaux de requalification de la route

Sur la RN3 à St Benoit, travaux de requalification de la route pour la traversée de la Confiance (entre PSE et la Confiance). Circulation alternée de 8h30 à 15h30 jusqu'au mois de septembre.

- Chantiers à venir -

RD11 - Intersection RD11/RD17E - Travaux de voirie

Sur la RD11 route de Piton St Leu, travaux de voirie TCSP au niveau de l'entrée nord du centre-ville de l'Etang Salé. Circulation autorisés sens S/N, sens inverse dévié par la Route des Canots à partir du lundi 22 août 8h, jusqu’à la fin de l’année.

RN1 - Etang Salé/St Louis - Travaux de broyage de résidus d'élagage

Sur la RN1 entre le Gouffre à l'Etang Salé et Le Gol à St Louis, travaux de broyage de résidus

d'élagage les lundi 22 et mardi 23 août. BAU neutralisée de 7h à 15h dans le sens Nord/Sud.

RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de balayage

Sur les RN1 et RN6 entre St Denis et Le Port, travaux de balayage les nuits du lundi 22 au jeudi

25 août inclus. Voie neutralisée de 19h30 à 5h selon les besoins du chantier.

RN1 - St Denisg/La Possession - Travaux d'hydrocurage

Sur la RN1 Route du Littoral Ravine à Jacques à La Possession Ravine lataniers travaux d'hydrocurage les nuits du 22 au jeudi 26 août inclus. Voie de gauche neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - St Paul - Travaux de balayage

Sur la RN1 à St Paul entre L'Eperon et Rivière des Galets, travaux de balayage les nuits du lundi 22 au jeudi 26 août inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h.

RN1A - St Paul/Cap Lahoussaye - Travaux de nuit

Sur la RN1A à St Paul Cap Lahoussaye, travaux de nuit du lundi 22 août au jeudi 15 septembre inclus. Circulation totalement interdite de 20h à 5h. Déviation par la RN1. Aménagement sécurisé pour les usagers interdits sur la RN1 Route des Tamarins.

RN2 - Bras Panon/St Benoit - Travaux de fauchage

Sur la RN2 entre Paniandy à Bras Panon et Bourbier à St Benoit, travaux de fauchage du lundi 22 au vendredi 26 août. BAU neutralisée de 8h à 15h.

RN3 - St Pierre/Mon Caprice - Travaux de réparation de glissières en TPC

Sur la RN3 à St PIerre secteur Mon Caprice, travaux de réparation de glissières en terre-plein central la nuit du mercredi 24 août. Voie de gauche neutralisée de 20h30 à 5h dans le sens montant.

RN3 - St Pierre - Travaux d'élagage en accotement

Sur la RN3 à St Pierre entre Banks et Ravine Blanche, travaux d'élagage en accotement les nuits du lundi 22 au jeudi 25 août inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens descendant.

RN6 - St Denis/Boulevard U2 - Travaux de raccordement

Sur la RN6 Boulevard U2 à St Denis, travaux de raccordement la nuit du vendredi 19 août. Circulation interdite sens descendant de 20h à 5h. Déviation par la RN1 Caserne Lambert.

RN6 - St Denis - Travaux d'hydrocurage

Sur la RN6 à St Denis tranchée couverte Mazagran Doret, travaux d'hydrocurage les nuits du lundi 22 au vendredi 27 août inclus. Voie de droite neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

- Evènements (hors chantiers) -

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 21 août de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.

RD17-E Etang Salé - Marche de la mutualité

Sur la RD17-E à L'Etang-Salé/Chemin Village, lors de la marche de la mutualité, l'arrêt et le stationnement sont interdits de part et d'autre de la voie, de 05h à 17h le dimanche 21 août.

Bonne route et bon week-end !