L'ensemble des femmes cheffes d'entreprise adhérentes du Medef Réunion ont été conviées mercredi 17 août 2022 au lancement officiel du Mouvement des femmes du Medef Réunion, qui s'est déroulé à l'espace événementiel La Petite Bulle à Saint-Gilles. Ce mouvement a pour objectif de "promouvoir l'entrepreneuriat féminin ainsi que l'accès des femmes à des postes à haute responsabilité". Nous publions ci-dessous le communiqué du Medef Réunion (Photo : Medef Réunion)

Femmes du Medef Réunion a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat féminin ainsi que l'accès des femmes à des postes à haute responsabilité. Il offrira un espace d'échange entre femmes et contribuera à créer un réseau ouvert, inspirant et stimulant de femmes dirigeantes œuvrant pour la parité dans toutes les instances, donnant une visibilité aux femmes dans le monde de l'entreprise réunionnaise, et les encourageant dans leurs ambitions d'accéder à des mandats au sein du Medef et des fédérations professionnelles.

Ce lancement a été un magnifique moment de convivialité, de partage, d’envie de construire et d’énergie. Les travaux collaboratifs ont permis d’élaborer une feuille de route, incluant notamment des temps d’échanges, des conférences thématiques, des formations, des témoignages de femmes inspirantes, du co-développement et de l’accompagnement de femmes à la création d’entreprises.



"Nous avons élaboré notre document stratégique de développement économique et social vive La Réunion, verte, innovante et vivre ensemble, qui sert de socle à nos propositions et nos actions pour accompagner les entreprises, de leur création à leur transmission. Le club des femmes du Medef Réunion s’inscrit totalement dans la dynamique du vivre ensemble, modèle de développement harmonieux et respectueux, dans lequel la femme a sa juste place. Le club a vocation à vivre, innover mais aussi influencer les femmes et les hommes.” a expliqué Didier Fauchard, Président du Medef Réunion.