Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre 2022 ont lieu les journées nationales d'action contre l'illettrisme. À cette occasion, les orthophonistes de La Réunion se mobilisent et organisent un nouvel événement afin de sensibiliser les parents au bon développement du langage chez les tout-petits, les alerter sur les dangers d'une surexposition aux écrans et favoriser leur intérêt pour les livres. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

Depuis plus de dix ans, les orthophonistes organisent chaque année, des actions pour lutter contre l’illettrisme. En France, 7 % de la population âgée de 18 à 65 ans est concernée par l’illettrisme (chiffres de l’ANLCI). Quelles conséquences ? Échec scolaire, exclusion sociale, illectronisme...

L’action "Le langage à travers les livres" consiste à informer les parents sur l’importance de parler à leur enfant et d’interagir avec lui dès la naissance. Ainsi, dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme qui se dérouleront sur la semaine du 08 au 15 Septembre 2022, nous organisons un nouvel événement et proposons des ateliers parent/enfant (0-3 ans) afin de sensibiliser les parents au bon développement du langage chez les tout – petits, les alerter sur les dangers d’une surexposition aux écrans et favoriser leur intérêt pour les livres.

Cette action fait suite à un malheureux constat : une recrudescence de petits de 0-5 ans sans langage sur nos listes d’attente (surexposition aux écrans dont découle souvent un manque de stimulation).

- Le langage, outil de socialisation et socle des apprentissages -

Le langage est le moyen privilégié pour communiquer, apprendre et s’insérer dans la société. Dès la naissance, le bébé communique avec son entourage par des regards, des sourires, des bruits de bouche. Ces manifestations sont les prémices de l’installation du langage. Le bébé a besoin d’attention et d’interactions. Il va ainsi pouvoir développer ses capacités de communication, d’expression, de compréhension et quelques années plus tard, apprendre à lire et à écrire. Le Bien Lire nécessite le Bien Parler.

- Le langage, facteur protecteur contre l’illettrisme et l’illectronisme -

Des troubles du langage mal détectés ou non pris en charge par des professionnel·les de santé peuvent entraîner une exclusion du système scolaire, des difficultés d’intégration sociale, un illectronisme... C’est pourquoi, les orthophonistes militent pour la prévention des troubles du langage dès la naissance.

- " Le Langage A Travers Les Livres ", une action au service des familles -

Malgré́ la situation de crise sanitaire encore présente à l’heure actuelle, les orthophonistes restent mobilisés pour la prévention. Le Pôle de la Rivière des Roches accueillera donc notre action et leurs participants (sur inscription en ligne) ces 4 jours, grâce à la mise à notre disposition de ce site par la Mairie de Saint Benoît.

Pour s’inscrire :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhoTbwKx7nrU6nd0ct97jGYSY5_-Jg__YjL7uztqUDYz9uiw/viewform