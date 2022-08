BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 21 août 2022 :



- Le skipper Réunionnais Victor Jost va affronter la mer en solitaire

- Turquie : 34 morts dans deux accidents de la route

- Non, cette potion à base de miel ne soigne pas le VIH et l'hépatite

- Un corps retrouvé 38 ans plus tard, Ronaldo rappelé à l'ordre

- En Irak, la sécheresse ravage aussi les marais mésopotamiens du mythique jardin d'Eden

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps mitigé

Le skipper Réunionnais Victor Jost va affronter la mer en solitaire

Dans un peu moins de quatre mois, le 6 novembre 2022, le skipper Réunionnais Victor Jost va s'élancer de Saint-Malo pour la mythique et bien connue course en voile de la Route du Rhum. Une course en solitaire que le jeune homme de 26 ans n'a pas peur d'affronter. Avant le grand départ pour plusieurs semaines seul à bord de son navire, il nous raconte sa passion pour le milieu de la voile.

Contre les pyromanes, Darmanin promet "3.000 postes de gendarmes verts"

Gérald Darmanin annonce vouloir lancer "3.000 postes de gendarmes verts" afin d'"améliorer le travail d'enquête judiciaire", notamment dans les affaires d'incendies volontaires causés par des pyromanes, dans un entretien au Journal du dimanche

Turquie : 34 morts dans deux accidents de la route

Samedi tragique sur la route en Turquie: au moins 34 personnes ont été tuées et près de 60 autres blessées dans deux accidents survenus à quelques heures d'intervalle dans le sud-est du pays.

Un corps retrouvé 38 ans plus tard, Ronaldo rappelé à l'ordre

Au sommaire du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 15 août au samedi 19 août 2022, il y a les restes d'un soldat indien, disparu il y a 38 ans, retrouvés sur le glacier de Siachen, théâtre d'innombrables escarmouches pour son contrôle entre l'Inde et le Pakistan. Il y a aussi le rappel à l'ordre par la police du footballeur Ronaldo accusé d'agression et de "dommages criminels", près avoir fait voler le téléphone de la main d'un fan d'Everton à l'issue d'un match la saison dernière.

En Irak, la sécheresse ravage aussi les marais mésopotamiens du mythique jardin d'Eden

Pour nourrir et rafraîchir ses buffles, Hachem Gassed doit désormais parcourir une dizaine de kilomètres à travers des terres arides, brûlées par le soleil. Dans le sud de l'Irak, la sécheresse a emporté des pans entiers de marais mésopotamiens du mythique jardin d'Eden.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps mitigé

Ce matin, Matante Rosina pensait pouvoir profiter de son jardin ce dimanche 21 août 2022 et elle s'aperçoit que ça ne va pas être possible avec le mauvais temps dans l'est. En revanche, dans l'ouest le temps est meilleur malgré quelques nuages. Dans l'après-midi, notre Matante a retrouvé le sourire puisque les pluies disparaissent dans l'est pour se diriger vers l'ouest. Chacun son tour. Le vent s'affaiblit pour la journée.