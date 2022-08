Publié il y a 2 minutes / Actualisé le Jeudi 18 Août à 17H05

Le salon des seniors Réunion, organisé par l'Association pour le Développement et le Rayonnement de la Réunion (ADeRR), est le rendez-vous annuel incontournable des 50 ans et plus, et de toute la famille. Cette manifestation, qui a habituellement lieu au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis, vient cette année, au plus proche des Réunionnais avec 4 journées aux 4 coins de l'Île. Le dimanche 28 août à Saint-Leu; le dimanche 9 octobre à Saint-Denis; le samedi 19 novembre à Saint-André et le dimanche 4 décembre au Tampon. Nous publions ci-dessous le communiqué du salon des seniors. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

