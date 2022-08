Au cours du week-end du 19 au 21 août 2022, les forces de l'ordre ont relevé 292 infractions sur les routes. La gendarmerie a retiré 12 permis. Nous publions les communiqués de presse ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Au cours de ce week-end, de nombreuses opérations de lutte contre l'insécurité routière ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, ont été réalisés par les motocyclistes de l’E.D.S.R, appuyés par les gendarmes des compagnies et de la réserve opérationnelle Gendarmerie.



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 19

NOMBRE D INFRACTIONS : 126

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 12

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 12

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 05

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 62 dont 11 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 11

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 07

NOMBRE DE VITESSES : 09 avec interception.

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 03

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 17

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 02

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 08

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 11

NOMBRE de NUISANCES SONORES : 23

NOMBRE DE PNEUMATIQUE USAGE : 08

NOMBRE NON RESPECT LIGNE CONTINUE : 01

NOMBRE DE DÉFAUT DE PLAQUE OU NON CONFORME : 03

NOMBRE DE REFUS D’OBTEMPÉRER : 01 (Identifié)

NOMBRE DE REFUS DE SE SOUMETTRE : 01

NOMBRE DE VÉHICULE NON RÉCEPTIONNE : 01

NOMBRE D’USAGE DE STUPÉFIANTS : 03



Faits particuliers :



Vendredi soir de 21 h 00 à 23 h00, les gendarmes de la compagnie de St-Pierre appuyés par les motocyclistes de de la Rivière-St-Louis ont effectué un contrôle des mobilités en agglomération de St-Joseph. 15 infractions ont été constatées dont 04 alcoolémies, 02 conduites sous l’emprise de stupéfiants, 01 défaut d’assurance et 08 infractions concernant les équipements des véhicules.



Durant la nuit de samedi à dimanche, deux contrôles des flux ont été opérés, sur la côte Est par les motocyclistes de St-Benoît en appui des gendarmes de la Plaine des Palmistes et sur la côte Ouest, secteur St-Gilles-les-Bains par les motocyclistes de St-Paul. L’objectif principal ces opérations, étant la recherche des conduites addictives. 12 infractions ont été relevées dont 09 conduites addictives.



Ce dimanche de 09 h 00 à 13 h 00, les motocyclistes de la Rivière-St-Louis ont mis en place un poste de contrôle sur la route de Cilaos ayant pour objectif la vérification des équipements des deux-roues-motorisées et des pilotes. 13 infractions ont été constatées principalement les échappements modifiés et les plaques non-conforme.



CARTON ROUGE pour deux usagers de deux-roues-motorisés ce dimanche après-midi , sur le secteur de St-Louis.

- Le premier, un pilote de scooter circulait avec un taux alcoolémie de 1.08 mg/l d'air expiré.

- Le second, un pilote d'une moto-cross (non-homologué pour circuler sur route ouverte) qui circulait à vive allure en agglomération, avait apposé sur son engin une plaque d'immatriculation correspondant à une "Renault Clio".

Les deux engins ont été remisés à la fourrière et les pilotes devront s'expliquer devant le tribunal judiciaire de St-Pierre.



- Côté police -

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 24 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 19 au 21 août 2022 permettant de relever 166 infractions dont 16 délits :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 6 (taux compris entre 0.62 et 1.05 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 7

- défaut de permis de conduire : 3



102 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 150 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- Excès de vitesse inférieur à 50 km/h ou défaut de maîtrise de la vitesse : 5

- Feu rouge / Stop / Priorité : 10

- Défaut de contrôle technique : 8

- Défaut de Brevet de Sécurité Routière : 3

- Défaut d'équipement : 7

- Défaut de port du casque : 7

- Défaut de port de la ceinture de sécurité : 3

- Usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation : 7

- Franchissement de ligne continue : 3

- Autres : 97