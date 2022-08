Publié il y a 26 minutes / Actualisé le Vendredi 19 Août à 15H22

Ce matin, Matante Rosina pensait pouvoir profiter de son jardin ce dimanche 21 août 2022 et elle s'aperçoit que ça ne va pas être possible avec le mauvais temps dans l'est. En revanche, dans l'ouest le temps est meilleur malgré quelques nuages. Dans l'après-midi, notre Matante a retrouvé le sourire puisque les pluies disparaissent dans l'est pour se diriger vers l'ouest. Chacun son tour. Le vent s'affaiblit pour la journée. (Photo rb/Imaz Press)

