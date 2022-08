Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Pour la deuxième fois depuis leur prise de poste en tant que ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et ministre délégué aux Outre-mer,Gérald Darmanin et Jean-François Carenco sont en visite à Mayotte. Il ont atterri ce dimanche matin 2022. Au programme : immigration irrégulière, insécurité, vie chère, mais aussi biodiversité et culture. Les ministres resteront à Mayotte jusqu'à mardi.

