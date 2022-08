BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 22 août 2022 :



- Face à l'inaction climatique, certains citoyens prennent les choses en main

- Des balises sur les baleines pour suivre et comprendre leur cycle migratoire

- L'exécutif se prépare à une rentrée agitée

- Forces de l'ordre : 292 infractions relevées sur les routes ce week-end

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Face à l'inaction climatique, certains citoyens prennent les choses en main

Alors que l'Hexagone se prépare à affronter une nouvelle vague de chaleur, l'urgence climatique est de plus en plus palpable. Entre températures folles qui frôlent les 42 degrés dans certaines villes, orages meurtriers, et incendies ravageurs, l'été métropolitain a des airs apocalyptiques. Pourtant, alors que l'urgence climatique fait partie des "grandes causes" de ce nouveau quinquennat, les réponses laissent pour l'heure toujours à désirer. Après cinq ans de mesurettes, certains commencent d'ailleurs à s'agacer. Au point d'en arriver au sabotage.

Des balises sur les baleines pour suivre et comprendre leur cycle migratoire

À la fin de ce mois d'août, quatorze baleines vont être équipées de balises satellites dans le cadre du programme MIROMEN II (Migration Routes of Megaptera novaeangliae). L'objectif de cette mission, suivre le trajet des baleines à bosse depuis l'Océan Indien jusqu'à leurs sites de nourrissage en Antarctique. Un programme financé par l'Europe, l'État et la Région Réunion. Mais attention, équiper les baleines de balises argos ne se fait pas à la légère. L'opération s'avère délicate.

L'exécutif se prépare à une rentrée agitée

Fin des vacances "studieuses" au fort de Brégançon. Emmanuel Macron se prépare à une rentrée agitée, avec des Français rattrapés par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine et une opposition en embuscade.

Forces de l'ordre : 292 infractions relevées sur les routes ce week-end

Au cours du week-end du 19 au 21 août 2022, les forces de l'ordre ont relevé 292 infractions sur les routes. La gendarmerie a retiré 12 permis. Nous publions les communiqués de presse ci-dessous

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Pour ce lundi 22 août 2022, Matante Rosina souhaite que vous l'aidiez en lui donnant le temps qu'il fait chez vous. Alors pluie ou soleil pour ce premier jour de la semaine ? Elle vous conseille aussi de rejoindre le groupe météo d'Imaz Press pour publier des photos ou des vidéos du temps qu'il fait chez vous. Elle vous souhaite une excellente semaine et vous dit à très vite sur le groupe.