Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Une nouvelle réunion du comité de suivi du petit coléoptère des ruches s'est tenue le jeudi 18 août 2022 avec les représentants professionnels apicoles sous l'égide de la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF). Elle a permis de faire le point sur la situation sanitaire et la stratégie de prospection et de lutte contre ce ravageur des ruches. Le petit coléoptère des ruches provoque l'affaiblissement ou la mort des colonies d'abeilles. Au vendredi 19 août, la situation sanitaire reste stable. Aucun nouveau cas positif n'a été détecté depuis le 21 juillet 2022. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

