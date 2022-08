Alors que l'Hexagone se prépare à affronter une nouvelle vague de chaleur, l'urgence climatique est de plus en plus palpable. Entre températures folles qui frôlent les 42 degrés dans certaines villes, orages meurtriers, et incendies ravageurs, l'été métropolitain a des airs apocalyptiques. Pourtant, alors que l'urgence climatique fait partie des "grandes causes" de ce nouveau quinquennat, les réponses laissent pour l'heure toujours à désirer. Après cinq ans de mesurettes, certains commencent d'ailleurs à s'agacer. Au point d'en arriver au sabotage.

Jacuzzis éventrés, terrains de golf sabotés, trains de marchandise bloqués…Les actions se sont multipliées ces dernières semaines dans l’Hexagone. En cause : une inaction du gouvernement face à l’urgence climatique qui devient chaque jour un peu plus évidente. Il faut dire que face aux différentes canicules qui ont touché la France tout au long de l’été, les réponses du gouvernement ont pas parfois largement laissé à désirer.



Chez certains habitants, les annonces des politiciens ressemblent de plus en plus à "faites ce que je dis, pas ce que je fais". Car si la cheffe du gouvernement, Elisabeth Borne, a appelé les ministres à "la sobriété énergétique", la réalité semble légèrement différente. On peut notamment citer l’exemple des voitures de fonction des ministres, laissées moteur allumé et climatisation en marche pendant des heures dans la cour de l’Elysée. On peut aussi s’étonner des activités du Président de la République, aperçu se baladant tranquillement à jet-ski, un engin pas vraiment connu pour sa "sobriété énergétique". La dérogation accordée aux terrains de golf d’arroser leurs pelouses en pleine sécheresse - et restrictions d’utilisation de l’eau - n’a pas manqué non plus de faire jaser.



Le dénominateur commun entre ces événements ? Ce sont des activités réservées aux classes supérieures. La pilule a donc du mal à passer pour certains, surtout lorsque l’on demande à chacun d’y mettre du sien, que ce soit "éteindre le wifi, baisser le chauffage, réduire l’utilisation de la climatisation". Ces actions ont-elles le moindre impact si, à grande échelle, rien n’est réalisé ? Quand 10% les plus riches consomment vingt fois plus que les 10% les plus pauvres, peut-on vraiment se permettre de mettre en place de simples mesurettes ?



Face à cet écart phénoménal entre riches et pauvres, certains ont d’ailleurs décidé de traquer les super-riches, avides de sorties en jet-privé. Depuis quelques mois, le compte "L’avion de Bernard" suit minutieusement les différents déplacements du jet-privé de LVMH, détenu par Bernard Arnault, ainsi que de Total. Le constat est alarmant : en un mois, l’homme le plus riche de France peut rejeter l’équivalent de 17 ans d’emprunte carbone d’un Français moyen juste avec son jet. Pareil pour TotalEnergies, qui a rejeté en juillet 133 tonnes de CO2, soit 13 ans d’emprunte carbone d’un Français moyen.



Bonne nouvelle : cette initiative semble avoir quelque peu réveillé le gouvernement. Ce samedi, le ministre des Transports a annoncé vouloir réguler l’utilisation des jets-privés. Preuve en est que la mobilisation citoyenne fonctionne. Et semble parfois être la seule solution pour se faire entendre.

as/www.ipreunion.com / [email protected]