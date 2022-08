Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 11 minutes

Ce lundi 22 août, l'Observatoire des pris, des marges et des revenus, présentait son rapport intermédiaire relatif à l'état des lieux du marché de la distribution alimentaire à La Réunion. Et ce, deux années après la réalisation effective de l'opération de rachat des actifs de Vindémia par le groupe GBH. Deux ans après ce rachat, le renforcement de la concentration dans la grande distribution met en péril la lutte contre la vie chère, la diversité de l'offre, les fournisseurs et l'emploi local. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

