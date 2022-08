Vous êtes à la tête d'une entreprise jeune et innovante et souhaitez voir grimper votre croissance ? Vous recherchez des solutions de développement commercial et un écosystème dynamique pour accroître votre emprunte sur le territoire ? Jusqu'au 21 septembre, le Village by CA lance son 13e appel à candidatures pour les startups de notre île.

Accélérateur de réussite

Intégrer le Village by CA, c’est mettre le pied sur l’accélérateur de sa startup. Le Village by CA Réunion, ce sont d’abord 4.000 mètres carré d’espaces de travail comprenant équipements et services de haute performance, au cœur du Parc Technor. L’intégrer, c’est également bénéficier d’un accompagnement personnalisé avec une équipe dédiée, de workshops collectifs, d’un accès à un pool d’Experts et de Mentors confirmés, le tout dans un lieu unique, totem de l’innovation à La Réunion.

Fort de son ancrage local et de son rayonnement, le Village by CA Réunion a accompagné 45 startups depuis 2017 et 390 emplois ont été créés en seulement 2 ans. Devenir Villageois, c’est aussi être connecté au 1er réseau d’accélérateurs de startups en France, porté par le Crédit Agricole, constitué de 43 Villages, plus de 700 partenaires et plus de 1.300 startups.

Qui peut candidater ?

Si votre activité est lancée depuis moins de 5 ans, que votre concept est innovant, avec un fort potentiel de développement et de création d’emplois sur le territoire, vous pouvez candidater jusqu’au 21 septembre 2022 à minuit, en envoyant votre dossier dûment rempli via le formulaire en ligne ainsi que les pièces demandées à l’adresse [email protected].

Le comité de sélection se réunira mi-octobre. Après sélection, les entrepreneurs choisis intégreront le Village by CA Réunion et débuteront leur accélération dès le mois de novembre.

Save the date

A l’occasion de cette 13e campagne de candidature, le Village by CA Réunion organise une matinée Portes Ouvertes le jeudi 1er septembre. Vous pourrez plonger au cœur du Village en rencontrant les équipes et en découvrant l’offre d’accélération proposée pour votre business. Pour vous inscrire, il faut envoyer vos nom et prénom, ainsi que le nom de l’entreprise à l’adresse [email protected] avant le 26 août prochain.

Autre rendez-vous à ne pas manquer, un Atelier "Pitch training" pour aider les finalistes à présenter au mieux leur projet se tiendra la matinée du mercredi 5 octobre et l’après-midi 7 octobre dans l’amphithéâtre du Village.

Pour en savoir plus sur Le Village by CA Réunion, rendez-vous sur le site https://reunion.levillagebyca.com/



Publi-reportage