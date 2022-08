Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Le collectif STOP VIF Protégeons nos enfants organise les samedi 3 à 14 heures à la Salle Candin (Saint-Denis) et lundi 19 septembre à 17h30 à Saint-Pierre deux rencontres entre acteurs associatifs, institutions de justice, force de l'ordre et députés. L'objectif : engager une démarche forte avec des propositions à moyen et à long terme. Voici le communiqué du collectif.

