L'Agence d'emploi, investie, depuis plus de 30 ans pour l'intégration professionnelle et la sécurisation de parcours des personnes en situation de handicap, Adecco Réunion ouvre sa 1ère agence dédiée au handicap le lundi 5 septembre 2022 dans la commune de La Possession. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

Chez Adecco, notre mission principale est de faire en sorte que l’avenir profite à tous. Sous forme d’initiatives et de projets démontrant que le handicap n’est pas un obstacle aux compétences, nous avons développé des types de contratsinnovants tels que le CDI Intérimaire et le CDI Apprenant en liant la formation sur les métiers en tension et le recrutement inclusif.

Les différentes actions portées par nos agences Adecco sur leurs bassins d’emploi ont permis de créer de nouvelles compétences en adéquation avec les besoins des entreprises locales et d’intégrer des publics éloignés de l’emploi.

Soucieux de poursuivre notre démarche active de création d’emplois à La Réunion et d’en faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap, Adecco Réunion est heureuse de vous annoncer l’ouverture prochaine de sa nouvelle enseigne :

- Diversité + -

Céline CANU, éducatrice spécialisée et ingénieure sociale, nommée chargée de mission handicap & diversité sera en charge du développement de l’activité Diversité + .

Céline assurera les missions suivantes :

- Suivi et aide au maintien dans l’emploi de nos collaborateurs intérimaires en situation de handicap. - Information et sensibilisation au handicap auprès de nos entreprises clientes et partenaires. - Diffusion et suivi de nos offres d’emploi auprès de nos collaborateurs en situation de handicap.

- Développement des formations visant à accroître les compétences de nos collaborateurs.

Parce que nous sommes convaincus que la meilleure manière de ne plus faire du handicap un frein à l’emploi est de commencer par en parler, nous serons très heureux de pouvoir répondre à toutes vos sollicitations sur le sujet.