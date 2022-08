Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 minutes

Le comité le Crajep (Comité régional des associations de jeunesse et éducation populaire) Réunion et ses 30 associations adhérentes agréées JEP ont lancé le projet Agorapej régional "Éducation populaire et territoire", qui aura lieu le samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022 dans les locaux de la MFR de La Plaine des Palmistes. Nous publions ci-dessous le communiqué du Crajep. (photos : Crajep)

Le comité le Crajep (Comité régional des associations de jeunesse et éducation populaire) Réunion et ses 30 associations adhérentes agréées JEP ont lancé le projet Agorapej régional "Éducation populaire et territoire", qui aura lieu le samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022 dans les locaux de la MFR de La Plaine des Palmistes. Nous publions ci-dessous le communiqué du Crajep. (photos : Crajep)