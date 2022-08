Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Samedi 20 et dimanche 21 août 2022 se sont déroulés les championnats du monde de street workout, organisés par la world street workout et calisthenics federation (WSWCF). En raison du contexte international, la compétition qui se déroule traditionnellement à Moscou a été délocalisée à Riga, capitale de la Lettonie. 150 athlètes de 50 nationalités différentes y étaient réunis pour ce qui est la plus grande compétition de street workout de l'année. Deux athlètes réunionnais ont participé à la compétition. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association réunionnaise de street workout Bek la barre. (photos : Association Bek la barre)

