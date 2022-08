Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Il prend officiellement ses fonctions ce mardi 23 août 2022, à la tête de la Préfecture de La Réunion. Il s'agit de Jérôme Filippini, ancien préfet dans l'Eure. Marié et père de trois enfants, ce représentant de l'État est entré dans le service public à seulement 19 ans comme élève à l'école normale supérieure. Jérôme Filippini a servi au sein des Ministères de l'intérieur et de la justice entre 2001 et 2007. Après deux années comme avocat général au Parquet général de la Cour des comptes, il est revenu au Ministère de l'intérieur en 2009, comme directeur des systèmes d'information et de communication (DSIC). De 2011 à 2013, il a servi dans les services du Premier ministre, comme directeur, adjoint au secrétaire général du Gouvernement. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Il prend officiellement ses fonctions ce mardi 23 août 2022, à la tête de la Préfecture de La Réunion. Il s'agit de Jérôme Filippini, ancien préfet dans l'Eure. Marié et père de trois enfants, ce représentant de l'État est entré dans le service public à seulement 19 ans comme élève à l'école normale supérieure. Jérôme Filippini a servi au sein des Ministères de l'intérieur et de la justice entre 2001 et 2007. Après deux années comme avocat général au Parquet général de la Cour des comptes, il est revenu au Ministère de l'intérieur en 2009, comme directeur des systèmes d'information et de communication (DSIC). De 2011 à 2013, il a servi dans les services du Premier ministre, comme directeur, adjoint au secrétaire général du Gouvernement. (Photo : rb/www.ipreunion.com)