En petits groupes, avec votre famille, vos amis, voisins, collègues, élèves, organisez votre cleanup pour nettoyer votre territoire des déchets sauvages. Le rôle du World Cleanup Day France est de promouvoir ce mouvement mais il appartient avant citoyens qui, au travers de leur mobilisation, le rendent possible. Cette année, cet événement a lieu le samedi 17 septembre 2022, partout en France. À ce jour, 925 cleans up ont été recensés en France. Il y en a forcément un près de chez vous ! Nous publions ci-dessous le communiqué de la World Clean Up Day. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

- Le World CleanUp Day, un mouvement mondial né d’un constat alarmant : la pollution environnementale -

Les déchets sauvages font partie de notre quotidien. Il s’agit d’un véritable fléau environnemental qui génère un impact négatif sur la biodiversité. Ces déchets se retrouvent partout, jusqu’au fond des océans.

80% des déchets retrouvés en mer proviennent de la terre et une bouteille en plastique met des centaines d’années à se dégrader. Constatée et dénoncée partout dans le monde, cette situation amène de multiples acteurs à s’organiser pour mener de superbes actions localement et éradiquer les déchets sauvages de l’environnement.

La raison d’être du World Cleanup Day est de fédérer de manière positive et festive ces actions car, en les synchronisant, le message aura une portée bien plus puissante.

Au-delà de la Journée mondiale du nettoyage de notre planète, le but du World Cleanup Day est également d’éveiller les consciences en invitant la société à réfléchir sur sa consommation quotidienne et sur la création de déchets qui en résulte. La pollution numérique en fait partie, d’où l’importance d’agir à tous les niveaux ...

- Le World Cleanup Day France : un mouvement qui s’impose dans la bonne humeur pour la 5è année consécutive ! -

L’objectif reste de mobiliser 3,5 millions de personnes en France, soit 5% de la population ; le seuil nécessaire pour engager un changement réel dans la société.

À propos du World Cleanup Day France

L’association World Cleanup Day France a été créée spécifiquement dans le cadre de la promotion de cette journée et compte des centaines de bénévoles à l’échelle nationale.

Le World Cleanup Day est porté par l’ONG internationale, Let’s Do It World et regroupe les pays participants au programme. L’initiative de cette journée mondiale commence en Estonie en 2008. 14 ans après, la journée synchronise désormais les citoyens du monde dans 191 pays et 60 millions de citoyens pour 303 milles tonnes de déchets ramassés depuis sa création !

En France, ce sont 158 000 personnes mobilisées en 2022, 615 tonnes et 2070 m3 de déchets ramassés ! Le World Cleanup Day, c’est l’occasion de faire la fête en vivant un moment de convivialité, d’échange, et en expérimentant de manière concrète le sens du mot solidaire !