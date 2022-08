Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Mardi 23 août 2022, les planteurs toujours "pris en otage" par le conflit entre Tereos et les salariés de l'usine sucrière de Bois-Rouge ne peuvent toujours pas livrer leurs cannes. Aux grands maux, les grands remèdes, ils ont décidé d'aller livrer eux-mêmes leur chargement à l'usine du Gol à Saint-Louis. Un convoi de tracteurs devrait prendre la route dès 6h depuis l'Est en passant par la route du littoral. Dominique Gigan, président de la FDSEA, indique que "le rendez-vous est donné à tous les canniers de l'Est dès 6h sur les différentes plateformes cannières de Sainte-Rose, de Beaufond, de Pente Sassi, de Bois-Rouge et de la Mare". "Cette situation ne peut plus durer et doit se débloquer", insiste le président de la FDSEA. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

