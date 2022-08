Lundi 22 et mardi 23 août 2022, les motocyclistes de la brigade motorisée de la gendarmerie ont effectué des contrôles routiers sur le Sud et l'Est de l'île. Au total: 19 infractions ont été relevés sur les secteurs ciblés. Le non-respect de la limitation de vitesse a été relevé à plusieurs reprises. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Le lundi 22 août 2022, de 14h00 à 18h00, les motocyclistes de la BMO de la Rivière Saint-Louis, ont réalisé un service de police sur la route et de contrôle de la vitesse sur la RN1A, commune de Saint-Leu. 10 infractions, dont 4 vitesses entre 20km/h et 30km/h, 1 vitesse entre 40km/h et 50km/h, 1 défaut de permis de conduire, 1 dépassement par la droite (!), 1 défaut d'assurance, 1 non port de ceinture et 1 plaque non conforme, ont été constatées par les militaires.

Le mardi 23 août 2022, de 07h00 à 11h00, les motocyclistes de la BMO Saint-Benoit, ont mis en place, sur la RN3, à proximité du GHER de ST Benoit, un contrôle des véhicules de transport de personnes de type "Taxis-Vsl-Vtc".

A cet effet, 12 véhicules ont été contrôlés et 9 infractions ont été relevées, dont 6 à la réglementation spécifique de cette activité professionnelle et 3 directement liées à la sécurité routière, dont 1 ceinture et 2 téléphones.