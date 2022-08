BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 24 août 2022 :



- Nouvelle route du littoral : les Réunionnais vont (enfin) pouvoir rouler dessus

- Safthon : un mois pour protéger bébé des ravages de l'alcool

- Ukraine: Occidentaux et Russes haussent le ton, la guerre entre dans son septième mois

- TCO : des ateliers pour sensibiliser les usagers au bien-être des chiens

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Pas de grand changement par rapport à hier

Nouvelle route du littoral : les Réunionnais vont (enfin) pouvoir rouler dessus

Ce mardi 23 août, Huguette Bello, présidente de Région, en compagnie du nouveau Préfet Jérôme Filippini, ont tenu à faire le point sur le chantier titanesque qu'est la Nouvelle route du littoral. Et après des années de travaux, les Réunionnais vont enfin, ce dimanche 28 août dès 12 heures, pouvoir rouler dessus. Mais attention, pour l'heure, la circulation se fera seulement sur la première portion de la NRL dans le sens Saint-Denis-La Grande Chaloupe. Un premier pas avant l'ouverture totale de la route d'ici la fin de cette année.

Safthon : un mois pour protéger bébé des ravages de l'alcool

Le 18 août 2022, le médecin David Mété spécialiste des addictologies au CHU Nord de l'île jugeait totalement "inacceptable", la campagne publicitaire d'une célèbre marque de rhum local. Le rhumier mis en cause a usé de son droit de réponse en insistant sur l'ancrage historique du rhum à La Réunion. La polémique illustre bien le grave problème de santé publique que représente l'alcoolisme dans notre département. Dans l'île, ce fléau frappe dès le plus jeune âge. En 2022, l'association SafFrance estime qu'au moins 270 bébés naissant chaque année sur l'île sont atteints de troubles causés par l'alcoolisation foetal.

Ukraine: Occidentaux et Russes haussent le ton, la guerre entre dans son septième mois

Washington a accusé Moscou de vouloir "intensifier" ses bombardements en Ukraine, où la guerre entre mercredi dans son septième mois, tandis que la Russie a averti qu'il n'y aurait "aucune pitié" après l'assassinat, qu'elle attribue aux services ukrainiens, de la fille d'un idéologue proche du Kremlin.

TCO : des ateliers pour sensibiliser les usagers au bien-être des chiens

Après la journée internationale des chats le 8 août 2022, c'est au tour du "meilleur ami de l'Homme" d'être célébré ! Ce vendredi 26 août 2022 marque la journée mondiale des chiens. À cette occasion, les médiateurs du TCO vont mener plusieurs actions dans les cinq communes du territoire pour informer et sensibiliser les maîtres et futurs maîtres sur leurs responsabilités, l'abandon, la maltraitance etc...

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pas de grand changement par rapport à hier

Pour ce mercredi 24 août 2022, Matante Rosina ne voit pas de grand changement par rapport à la météo de la veille. Elle prévoit quand même le renforcement du vent et des débordements nuageux du côté de l'est qui pourraient laisser échapper quelques gouttes de pluies. Dans l'ouest, le soleil brille ce matin. Dans l'après-midi, des nuages apporteront un peu d'ombre sur les plages et s'accrochent plus sur l'est.