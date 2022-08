Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Pour ce mercredi 24 août 2022, Matante Rosina ne voit pas de grand changement par rapport à la météo de la veille. Elle prévoit quand même le renforcement du vent et des débordements nuageux du côté de l'est qui pourraient laisser échapper quelques gouttes de pluies. Dans l'ouest, le soleil brille ce matin. Dans l'après-midi, des nuages apporteront un peu d'ombre sur les plages et s'accrochent plus sur l'est. (Photo rb/Imaz Press)

