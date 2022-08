Ce mercredi 24 août 2022, la chaine Réunion La 1ère dévoilait à la presse ses grandes nouveautés pour la rentrée. Si la radio a fait son rentrée mardi dernier, lundi c'était au tour de la télévision de reprendre. Et cela n'a certainement pas échappé à l'oeil des téléspectateurs, mais les journaux télévisés ont déménagé dans un tout nouveau studio avec un décor tout neuf. Une rentrée pleine d'ambition pour l'ensemble des équipes de la chaine du service public. (Photos : ma.m/www.ipreunion.com)

"C’est une rentrée ambitieuse que nous faisons", déclare Frédéric Ayangma, directeur général de Réunion La 1ère. "Elle était nécessaire pour conforter et creuser le sillon tracé par la chaine et pour renforcer notre enracinement", ajoute-t-il.

Une rentrée qui, il le dit, "se fait dans un double contexte, celui de l’incertitude liée à France TV et une situation d’audience historique". Une audience, "jamais vue en télé depuis 12 ans et en radio depuis 15 ans", précise Frédéric Ayangma.

- Un plateau tout neuf –

Temps fort de cette rentrée, l’inauguration d’un tout nouveau plateau pour les journaux de 12h30 présentés par Pascal Souprayen, ceux de 19h présentés par Christelle Floricourt et ceux de week-end dont la présentation revient à Gaëlle Malet.

"On a changé de régie TV, de plateau et cela a nécessité une implication importante des équipes", déclare le directeur général. Il ajoute, "on a changé le décor, passé du petit au grand studio afin de donner aux équipes toute la place nécessaire pour développer un journal moderne et de qualité".

- Crédibilité, proximité et interactivité –

Du côté de l’information, trois mots sont légion : crédibilité, proximité et interactivité. La crédibilité, "car on fait du décryptage, ce qui est notre marque de fabrique", déclare Elias Akhoun, rédacteur en chef. La proximité, "avec la culture, des chroniques, les rendez-vous de tradition péi, le sport", ajoute-t-il. Il ajoute, "tous nos journaux resteront aussi proches des Réunionnais, avec une information vérifiée".

Pour rendre l’interactivité plus présente, les équipes se sont également dotées d’un écran tactile. Un écran qui sera en service d’ici quelques semaines, le temps aux équipes de se former. "Ce n’est pas un gadget, cet écran va apporter beaucoup", note le rédacteur en chef.

"C’est pour moi une fierté de réaffirmer ce triptyque", souligne Elias Akhoun. Un triptyque qui se partage entre la télévision, la radio, mais également le numérique.

- Des nouveautés côté programmes –

Du côté des programmes télévisés, Réunion La 1ère innove avec l’émission Radio Vap Vap, présentée par Thierry Jardinot et Marie-Alice Sinaman. "C’est quelque chose qui fait beaucoup parler", souligne Frédéric Ayangma.

D’autres émissions voient également le jour, comme Vos Experts présentée par Jessy Michel. Une émission déjà présente en radio mais qui évolue en étant diffusée à la télévision. Depuis ce matin également, Réunion La 1ère a fait le choix de diffuser des éditions jeunesses, présentée par Allison Guezello. L’émission s’appelle Okoo et est diffusée chaque mercredi et samedi matin de 8 heures à 11 heures.

Deux nouvelles émissions sont également en préparation. Un talent show diffusé à partir du 5 novembre et un talk présenté par Michaël Lauret

Reviennent également les programmes phare de la chaine comme Alon nou, Archipel, Kalou Pilon, Claudio dan la kaz, Lamour lé dou, Réunionnais du Monde. Mais également les télénovelas et séries phares, dont OPJ 3ème saison.

ma.m/www.ipreunion.com/[email protected]