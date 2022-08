Ce mardi 23 août, Huguette Bello, présidente de Région, en compagnie du nouveau Préfet Jérôme Filippini, ont tenu à faire le point sur le chantier titanesque qu'est la Nouvelle route du littoral. Et après des années de travaux, les Réunionnais vont enfin, ce dimanche 28 août dès 12 heures, pouvoir rouler dessus. Mais attention, pour l'heure, la circulation se fera seulement sur la première portion de la NRL dans le sens Saint-Denis-La Grande Chaloupe. Un premier pas avant l'ouverture totale de la route d'ici la fin de cette année.

L’ouverture partielle de cette portion de route était inéluctable. Et c’est désormais enfin concret, puisque ce dimanche, les Réunionnais pourront emprunter la route dans le sens Saint-Denis – La Grande Chaloupe. Comme tient à le rappeler Huguette Bello, c’est un événement attendu par les Réunionnais, on leur a tant promis".

Une ouverture partielle qui s’est fait attendre, mais qui est surtout en accord avec ce qu’avait promis la nouvelle mandature. Tout en précisant que, "l’ouverture ne pouvait être faite au regard des difficultés déjà identifiées sur les digues et les accropodes qui la composent", explique la Région.

- 8 kilomètres livrés aux Réunionnais –

C’est donc sur 8 kilomètres de viaduc que la population pourra enfin circuler ce dimanche 28 août, et ce dès 12 heures. "La mise en service du premier tronçon de la NRL permettra de sécuriser un axe routier à risque", indique Huguette Bello. Cependant, pour permettre l’ouverture de cette route, la route du littoral actuelle sera fermée ce dimanche de 6h30 à 12h pour terminer les travaux de raccordement et de basculement des flux sur la NRL. La DRR en profitera également pour réaliser des travaux de purges en falaise.

C’est également la fin des basculements de la route en corniche, dès lors qu’il y a des fortes pluies.

Toutefois, les 4 kilomètres restants entre la Grande Chaloupe et La Possession devront continuer à être exploités sous le régime actuel (basculement côté mer en 2+1 voies pour 24 heures s’il pleut plus de 30mm et 48 heures si plus de 50mm). Et ce, en attendant l’achèvement de la construction du second viaduc.

Pour ce faire, 34 millions d’euros ont été nécessaires afin de financer les travaux supplémentaires pour rendre cette mise en service effective. Une somme à laquelle l’État participe à hauteur de 17 millions d’euros.

Les travaux devraient aboutir d’ici 2028, car, "le chantier du dernier tronçon de Digue Grande Chaloupe – La Possession avait dû être interrompu car le marché a été résilié en 2021", précise la Région.

- Comment circulerons-nous ? –

Comme l’indique la Région Réunion, "les usagers de la route venant de Saint-Denis pourront s’insérer sur la NRL en venant soit du Barachois, soit du Boulevard Sud". Ils arriveront sur la digue côté montagne. "Une fois arrivés sur le grand viaduc, ils basculeront sur le côté mer", ajoute la Région. À l’extrémité du grand viaduc, ils rebasculeront côté montagne".

La desserte de la Grande Chaloupe sera bien assurée mais en phase provisoire par des bretelles de sortie et d’insertion par la gauche. La plus grande vigilance est recommandée, ainsi que le respect de la vitesse, limitée à 70 km/h. Regardez plutôt cette vidéo de la Région Réunion.

- La reprise des accropodes, une obligation pour ouvrir la route -

"La condition préalable pour emprunter la digue, c'est la mise aux normes des accropodes, déclare Huguette Bello. Comme l’expliquait Nicolas Morbé, "les travaux ont nécessité des grues et de fortes capacités dont l'emprise occupe la demi-largeur de la NRL". Des défauts sur les accropodes, accentués par les dernières fortes houles. Entre 2.800 et 4.900 ont dû être repositionnés et près de 700 changés.

C'est pourquoi, "ces travaux ne permettent pas de mettre en service sur 2x2 voies le tronçon de la NRL entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe avant début 2023", explique Nicolas Morbé.

Si la mise en service est effective ce week-end, les bus et cyclistes devront encore attendre avant d’emprunter les voies qui leur seront dédiées. "L’ouverture de la piste cyclable bidirectionnelle ne se fera que lorsque la NRL sera terminée, puisqu’elle se finirait en quasi impasse sur la route actuelle après la Grande Chaloupe", précise la collectivité. Tout en précisant que, "à la mise en service du sens Saint-Denis – La Grande Chaloupe, les cyclistes qui s’engageraient sur la NRL ne pourraient sortir à La Grande Chaloupe. "Le cycliste qui s’engage ne pourrait sortir qu’à l’échangeur du Port Est, en roulant sur la route du littoral actuelle puis la 2x2 voies sur le front de mer de La Possession", conclut la Région.

- Retour sur les travaux de la route la plus chère du monde –

Promesse très attendue pour résoudre les problèmes de réseau routier de basculement à répétition de la route en corniche, cette route s’est avérée être un véritable gouffre financier pour la Région Réunion.

En 2013, le chantier de la NRL est à son commencement. Mais alors que le chantier se poursuit, en 2019, les travaux sont stoppés net, faute de tonnes de roches. Pour remédier à cela, l'idée d'ouvrir les carrières de Saint-Leu et de Bois-Blanc était évoquée. Mais suite à une décision du tribunal, ces carrières restent closes et la NRL en manque de matériaux.

Alors que la Région annonce que le projet ne sera réalisé que partiellement, le 30 mars 2021, la collectivité célèbre en grande pompe la livraison de la route pour la partie viaduc qui relie la Grande Chaloupe au chef-lieu. Une route sur laquelle, au moment de l’inauguration, est toujours fermée aux automobilistes. Lors de cette livraison, la Région et son président de l’époque, Didier Robert l’assurent, cette partie sera livrée à la fin de l'année 2021…



Le 28 février 2022, les travaux reprennent enfin. Pour terminer la route, la solution du viaduc a été priorisée, faute de roches massives. Une décision qui n’a pas fait l’unanimité du côté des transporteurs qui se sont rapidement mobilisés et ont demandé entretien à Madame Huguette Bello, alors élue nouvelle présidente de la Région Réunion.

Pour terminer cette route et dans le cadre d’un protocole signé, l’État s’est engagé au côté de la Région pour terminer la NRL en injectant plus de 420 millions d’euros. Jean Castex l’a dit, au final, le viaduc coûtera plus de 840 millions d’euros, ce qui devrait porter le coût final de la route de 13 kilomètres largement au-delà des deux milliards d’euros, contre 1,6 annoncé au début du chantier.

Si les Réunionnais peuvent circuler sur une partie de la route, comme l’a annoncé la Région, avant qu’on ne puisse rouler sur la totalité, il faudra encore attendre six à sept ans.

