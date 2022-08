Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Depuis le mardi 16 août, les salariés de l'usine de Bois-Rouge à Saint-André sont en grève. Ce mercredi, c'est une nouvelle journée de mobilisation et de médiation qui se profile entre syndicats et Tereos. De leur côté, les planteurs qui se disent "pris en otage" ne veulent plus attendre. Ce mercredi 24 août, ils ont décidé de se rendre en convoi dans le sud à l'usine du Gol afin de livrer leurs cannes.

