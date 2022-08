Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Ce mercredi matin 24 août 2022, une femme d'une cinquantaine d'années, ensanglantée et semi-consciente, a été découverte sur la voie publique à Saint-Pierre, annonce la procureure Caroline Calbo. La femme a immédiatement été évacuée vers le CHU, son pronostic vital reste engagé et elle n'a pas pu encore être entendue par les forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre aggravé et confiée aux services de police de Saint-Pierre. Son mari, vers lequel s'orientaient les investigations, a été interpellé et placé en garde à vue dans la matinée.

