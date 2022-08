Mardi 16 août 2022 à La Réunion et mercredi 24 août 2022 à Mayotte, les élèves de l'enseignement professionnel maritime ont également fait leur rentrée. Ce sont ainsi 139 jeunes qui ont embarqué pour rejoindre leurs classes au sein d'un cursus les destinant aux métiers de marins. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Préfecture.

Trois établissements proposant des formations initiales maritimes :

Dans le bassin sud océan Indien, trois établissements proposent des formations maritimes agréées par l’État dans le cadre de la formation initiale :

- l'école d’apprentissage maritime de La Réunion (EAMR) : elle dispose de trois classes conduisant au baccalauréat professionnel maritime polyvalent pont-machine ;

- le lycée professionnel Léon de Lépervanche, situé au Port : il dispose de deux classes pour le CAP maritime ;

- l'école d’apprentissage maritime de Mayotte : elle dispose également de deux classes pour le CAP maritime.

Les classes qui comptent de 16 à 25 élèves permettent un apprentissage de qualité et en grande proximité avec les équipes pédagogiques. Les élèves bénéficient d’un temps important de formation technique en ateliers (mécanique, électricité, simulateur de navigation…) ou lors de stages pratiques (lutte contre l’incendie, embarcations de sauvetage, communications radio, formation médicale…).

Leur formation professionnelle comporte également des périodes essentielles de stages à bord de navires ou dans des structures maritimes à terre. Enfin, le temps de la formation permet aussi la découverte ou la pratique d’activités nautiques (voile, plongée…).

Les élèves sont originaires de l’ensemble du territoire réunionnais et mahorais. L’internat de l’EAMR permet notamment d’accueillir 30 jeunes venant des différentes microrégions de l’île et notamment des hauts de La Réunion. Le lycée Lépervanche dispose également d’un internat.

Des métiers divers et une progression tout au long de la vie :

L’enseignement professionnel maritime conduit principalement aux métiers de marins du commerce, de la pêche et de la plaisance professionnelle en permettant aux jeunes de disposer, dès la sortie de leur CAP ou de leur Bac Pro, d’une qualification leur permettant d’embarquer comme matelot, mécanicien, second capitaine, patron de pêche… Les compétences acquises peuvent également leur permettre de s’orienter vers la Marine nationale ou dans des emplois à terre dans les entreprises maritimes (mécanicien naval, frigoriste…).

Une poursuite d’étude est aussi envisageable à La Réunion, du CAP vers le bac pro maritime ou dans des secteurs connexes comme la maintenance nautique ou dans l’enseignement maritime supérieur en métropole : en BTS ou à l’école nationale supérieur maritime (ENSM) sur des cursus d’ingénieur ou d’officier.

Le secteur maritime promeut également des développements de carrière via la formation continue. Les marins reviennent ainsi régulièrement fréquenter les bancs des centres de formation à La Réunion et Mayotte, pour maintenir leurs compétences grâce aux formations de revalidation et recyclage des titres, acquérir de nouvelles compétences techniques et accéder à des fonctions d’encadrement ou de commandement sur des navires plus importants.