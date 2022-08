BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 25 août 2022 :



- Bois-Rouge : la campagne sucrière reprend son cours

- Safthon : un mois pour protéger bébé des ravages de l'alcool

- Inflation: Le Maire n'attend pas d'amélioration avant début 2023

- Le Salon des Seniors en tournée aux quatre coins de l'île

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Belle matinée

Bois-Rouge : la campagne sucrière reprend son cours

Après une grève qui aura duré huit jours, un accord a enfin été trouvé entre les salariés et l'industriel sucrier Téréos, ce mercredi 24 août en milieu de soirée. Les activités ont repris dès ce mercredi soir à l'usine de Bois-Rouge. Les planteurs impactés par ce mouvement social avaient indiqué "bloqué l'usine du Gol si aucune solution n'était trouvé" plutôt dans la journée de mercredi. Suite à l'annonce de la reprise des activités à Bois-Rouge, le blocage des planteurs du côté de Saint-Louis devrait être levé. La campagne sucrière reprend donc son cours.

Safthon : un mois pour protéger bébé des ravages de l'alcool

Le 18 août 2022, le médecin David Mété spécialiste des addictologies au CHU Nord de l'île jugeait totalement "inacceptable", la campagne publicitaire d'une célèbre marque de rhum local. Le rhumier mis en cause a usé de son droit de réponse en insistant sur l'ancrage historique du rhum à La Réunion. La polémique illustre bien le grave problème de santé publique que représente l'alcoolisme dans notre département. Dans l'île, ce fléau frappe dès le plus jeune âge. En 2022, l'association SafFrance estime qu'au moins 270 bébés naissant chaque année sur l'île sont atteints de troubles causés par l'alcoolisation foetal.

Inflation: Le Maire n'attend pas d'amélioration avant début 2023

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a déclaré mercredi sur France 5 qu'il ne fallait "pas attendre d'amélioration sur le front de l'inflation avant début 2023". Mais "nous n'avons pas aujourd'hui de scénario sur la table qui prévoit une inflation à deux chiffres en France", a ajouté le ministre alors que les prix à la consommation ont progressé de 6,1% sur un an en juillet, selon l'Insee. Au Royaume-uni, l'inflation atteint 10,1% et est attendue à plus de 18% en 2023, selon la banque Citi.

Le Salon des Seniors en tournée aux quatre coins de l'île

Mercredi 24 août 2022, le Département a annoncé la cinquième édition du Salon des Seniors au côté de l'ADeRR, l'association pour le développement et le rayonnement de La Réunion. Cet évènement qui n'avait pas eu lieu depuis deux ans pour cause de Covid est l'occasion pour les seniors de rencontrer et d'échanger autour des thématiques du bien-vieillir et du bien-être en vieillissant. Nouveauté cette année : la manifestation, gratuite pour tous, se déroulera en quatre dates aux quatre coins de l'île. Le premier rendez-vous de cette tournée se fera à Saint-Leu, ce dimanche 28 août au parc du 20 décembre, de 9h à 17h. 2.500 personnes sont attendues.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Belle matinée

Pour ce jeudi 25 août 2022, Matante Rosina annonce de la pluie du côté du volcan et également vers Sainte-Rose. Malgré quelques nuages présents sur la moitié est de l'île, le temps est agréable. Dans l'après-midi, le ciel des côtes ouest se couvre. Le vent se renforce sur la majeure partie du département.