Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Jeudi 25 août 2022, de 15h à 17h, les motocyclistes de l'E.D.S.R appuyés par les gendarmes des compagnies, des contrôleurs terrestres de la DEAL et de la police municipale de Sainte-Suzanne ont réalisé un service de contrôle des transports scolaires, à proximité de six lycées et collèges de l'Est, de l'Ouest et du Sud de l'île. Au total, 22 infractions ont été constatées concernant les équipements obligatoires, la réglementation et la conduite de ces véhicules de transports de voyageurs. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie. (Photo: Gendarmerie)

