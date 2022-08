Ce jeudi, 25 août 2022 à Saint Denis, Hosman Gangate, directeur technique de la LRF (ligue Réunionnaise de football) et Jérôme Fromager Ferrari, directeur de la communication d'Orange Réunion-Mayotte ont présenté la nouvelle épreuve éducative et sportive en faveur des licenciés LRF de 9 et 10 ans. A cette occasion, 142 équipes de toute l'île participeront à l'Orange Cup U10. Au total, ce seront 1700 filles et garçons qui seront concernés par cette nouvelle compétition de football sur l'île. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Orange Réunion.

- Faire vivre la passion du football à La Réunion -

Sport populaire par excellence, le football est depuis plus de 20 ans au cœur de l’engagement d’Orange. Territoire privilégié de la marque, le football tient aussi une place essentielle dans la politique citoyenne et sociale de la marque. En outre, pour suivre de plus près toute l’actualité sportive, Orange propose à ses clients une offre riche sur tous les écrans.

- Une manifestation éducative -

Ce challenge s’inscrit dans un système de valorisation du Programme Éducatif Fédéral et du lancement d’un nouveau dispositif au service des clubs de La Réunion. Une forte mobilisation des clubs dans le Programme Éducatif Fédéral est nécessaire. Une valorisation des clubs les plus actifs sur les différentes thématiques fera partie du dispositif. Les trois meilleurs clubs répondant aux deux axes sportif et éducatif seront accompagnés par la LRF pour la participation au Challenge PEF U11 de la FFF en 2023 à Clairefontaine.

- Déroulement de l’Orange Cup U10 -

L’épreuve sportive est ouverte aux joueuses et joueurs nés (es) entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013. Pas de surclassement possible des joueuses et joueurs nés (es) 2014.

"L'Orange Cup U10 2022 Réunion" se jouera en trois phases :

- Phases de poule (12 poules géographiques)

- Quatre phases finales de secteur au mois d’octobre

- Une finale régionale le 19 août 2022

La première phase se déroule par poules dans les secteurs sur la période du 27 août 2022 au 8 octobre 2022. Deux épreuves sont organisées, les points de chacune des épreuves (matchs et fiches actions) s’additionnent pour le classement de cette première phase. À l’issue de l’ensemble de matchs de poules et du challenge PEF, les 5 premiers de chaque

poule sont qualifiés (soit 60 équipes) pour les phases finales de secteur du 22 octobre au 12 novembre 2022.

Les 4 meilleurs 6èmes complèteront cette liste des qualifiées. Les "meilleurs" 6ème seront déterminées par le ratio du nombre de points par le nombre de matchs. Dans le cas où 2 équipes d’un même club serait qualifiées, l’équipe la mieux classée sera qualifiée pour la finale de secteur. Les équipes qui n’auront fait aucune action PEF pendant la phase de poule ne pourront pas être qualifiées pour les finales secteurs.

"Je me réjouis de cette nouvelle épreuve éducative et sportive pour les enfants de 9 et 10 ans. Elle entre dans notre stratégie de développer les valeurs de la FFF à travers le programme éducatif fédéral. Il y aura des matchs mais aussi des actions autour de la santé, de la citoyenneté et l’environnement. Notre ambition est d’accompagner les clubs dans l’offre d’une pratique sportive régulière à ces jeunes en CM1 et CM2" a expliqué le directeur technique régional de la ligue Réunionnaise de football, Hosman Gangate



Jerome Fromager Ferrarri, directeur communication d’Orange Réunion-Mayotte, explique de son côté que "ce nouveau dispositif vient réaffirmer l’étroite collaboration que nous entretenons avec le monde du football depuis plusieurs année, et plus précisément avec la ligue réunionnaise de football de La Réunion. Il illustre notre ambition d’être un opérateur engagé et responsable, en menant des actions de prévention sur les usages du numérique auprès des jeunes filles et des jeunes garçons tout en favorisant la pratique d’un sport".