Portés disparus par leur père depuis le 20 juin 2022, les frères Isaack et Ezra, âgés de 8 et 6 ans ont été emmenés hors du territoire national par leur mère. Après plusieurs semaines d'investigation, les enfants ont été retrouvés aux Comores, où leur mère avait trouvé refuge après un transit à Mayotte. C'est après que l'alerte ait été donnée par une femme, que leur père s'est rendu à Moroni afin de récupérer ses fils. La mère des deux jeunes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international a été arrêtée aux Comores. Le tribunal judiciaire de Saint-Pierre informe que la mère de famille serra de retour à La Réunion dès ce jeudi 25 août au soir et qu'elle sera présentée dans la soirée même au juge d'instruction, en application du mandat d'arrêt. La procureure de Saint-Pierre précise également dans son communiqué que "la détention provisoire est requise". (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

