Après une grève qui aura duré huit jours, un accord a enfin été trouvé entre les salariés et l'industriel sucrier Téréos, ce mercredi 24 août en milieu de soirée. Les activités ont repris dès ce mercredi soir à l'usine de Bois-Rouge. Les planteurs impactés par ce mouvement social avaient indiqué "bloqué l'usine du Gol si aucune solution n'était trouvé" plutôt dans la journée de mercredi. Suite à l'annonce de la reprise des activités à Bois-Rouge, le blocage des planteurs du côté de Saint-Louis devrait être levé. La campagne sucrière reprend donc son cours.

Après une journée marquée par la mobilisation des planteurs effectuant la livraison de leurs cannes à l'usine du Gol de Saint-Louis, un accord a enfin été trouvé entre la direction de l'industriel sucrier et les salariés de Bois-Rouge mercredi soir.

Pour rappel, la veille mercredi 24 août 2022, la situation semblait s'enliser, bien que les discussions se poursuivaient du côté de Téréos et des employés de Bois-Rouge. Les planteurs, mécontents et inquiets par cette situation, avaient menacé "de bloquer l'usine du Gol et de veiller sur les lieux la nuit durant" si aucun accord n'était trouvé. Suite à l'annonce de cette nouvelle, l'entrée de l'usine de Saint-Louis devrait donc être débloquée. La campagne sucrière reprend son souffle.

Pour rappel, l'origine du mouvement social est du à un cadre qui "aurait fait pression sur les employés", expliquent les syndicats. Les grévistes ont notamment réclammé le départ du cadre visé. Reçus par la direction, les syndicats ont mis en place plusieurs mesures, "notamment la clarification et le rôle du responsable" explique Tereos.



Parmi leurs revendications, les salariés ont aussi réclamé une prime de 1.000 euros et l'octroi de 0,45 centimes au titre de la prime énergie par tonne de cannes. Pour le moment, ces deux points ne sont pas encore confirmés.



Concernant les planteurs, dès mercredi, Tereos a accepté de verser une avance de 15 euros par tonne de canne aux planteurs de l’usine, sous condition. Une proposition qui n’a pas été acceptée par une partie des syndicats.



- Une campagne difficile -



La campagne sucrière de cette année a déjà été impactée par une forte mobilisation des planteurs dans le cadre de la "convention canne". Cette convention fixe les conditions d’achat de la canne pour la période 2022-2027. Les négociations de ces conditions ont été laborieuses, et ont mené à 16 jours de mobilisation en juin dernier. L’intersyndicale a stationné des dizaines de tracteurs devant la préfecture, située à Saint-Denis. Plusieurs opérations escargots ont été menées.



Le conflit s’est finalement résolu après l’intervention des services de l’Etat et du ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco. La campagne sucrière a pu débuter le 24 juillet, plus de trois semaines après la date habituelle.



Un retard qui aura un impact direct sur le tonnage total, selon la CGPER. "Les projections pour cette année ne sont pas bonnes" indique Jean-Michel Moutama, qui craint une récolte plus faible que l’an dernier.



En 2021, environ 1,55 million de tonnes de canne ont été récoltées. Un résultat qui était déjà considéré comme décevant.

