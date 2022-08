Le 18 août 2022, le médecin David Mété spécialiste des addictologies au CHU Nord de l'île jugeait totalement "inacceptable", la campagne publicitaire d'une célèbre marque de rhum local. Le rhumier mis en cause a usé de son droit de réponse en insistant sur l'ancrage historique du rhum à La Réunion. La polémique illustre bien le grave problème de santé publique que représente l'alcoolisme dans notre département. Dans l'île, ce fléau frappe dès le plus jeune âge. En 2022, l'association SafFrance estime qu'au moins 270 bébés naissant chaque année sur l'île sont atteints de troubles causés par l'alcoolisation foetal.

D'après le dernier rapport publié par l'Observatoire régional de la santé en mai 2022, plus de 200 décès à La Réunion sont directement liés à l'alcool sur la période de 2015 à 2017. Soit 5% des décès de l'île et près d'un décès sur 20 directement causé par l'alcool. Concrètement, cela représente un décès tous les 1.5 jours, principalement du à trois pathologies découlant des effets néfastes de cette substance : les psychoses alcooliques et alcoolismes, les cancers des voies aéro-digestives supérieures et les cirrhoses du foie.

Une fois n'est pas coutumes, d'autres indicateurs soulignent là encore l'impact direct de l'alcool sur l'espérance de vie d'un habitant réunionnais. Le rapport note une forte mortalité prématurée, avec deux tiers des décès liés à l'alcool survenant avant les 65 ans dans le département.

Le docteur David Mété, spécialiste des addictologies du CHU Nord le rappelle : "D'après plusieurs études, nous sommes le département français sur la première place du podium en ce qui concerne le nombre de cas d'ivresses recensés aux services des urgences mais nous sommes aussi la région ayant le plus de troubles du spectre de l'alcoolisation foetale avec cinq fois plus de cas de SAF que l'hexagone". Force est donc de constater que si l'alcoolisme à La Réunion est un enjeu de santé publique, celui de l'alcoolisation foetale l'est tout autant.

- Le SAF, c'est quoi ? -

Le syndrome d'alcoolisation fœtale, plus connu sous le sigle de "SAF" fait parler de lui depuis quelques années. Pourtant, pour une grande partie de la population, ces trois lettres sont encore synonymes d'un grand mystère. Causé par la consommation d’alcool pendant la grossesse, ce syndrome est responsable d’un retard de croissance, de malformations diverses et de troubles cognitifs et comportementaux chez l'humain.

Le SAF est ainsi la première cause de handicap mental d'origine non génétique et donc la première cause évitable de troubles du neuro-développement. "17.000 Réunionnais vivent avec des troubles provoqués par ce syndrome", note SafFrance.

Pour la sixème année consécutive, dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation au SAF, cette association proposera plusieurs actions visant à informer le public. Soulignant que la diminution des cas de ce syndrome passe par la prévention, SafFrance a pris pour mot d'ordre : "il n'y a pas de consommation sans risque".

Dès ce vendredi 9 septembre, en plus de la campagne de sensibilisation, une action de récolte de fonds sera lancée. Elle se prolongera tout le mois de septembre. "Les sommes collectées serviront à améliorer la prévention mais aussi l’accompagnement des familles", précise l'association.

À La Réunion, le Centre de diagnostic SAF-ETCAF, l'une structure spécialisée de France, accompagne les familles. Pour chaque enfant, l’équipe multidisciplinaire propose un projet global de prise en charge (scolaire, rééducative, préconisations pour l’accompagnement du jeune souffrant de Troubles causés par l'Alcoolisation Fœtale (TCAF) en collaboration avec des partenaires de proximité. Deux antennes sont disponibles pour les accueillir et les orienter : l'une au CHU Nord et l'autre au CHU Sud.



- Le programme de la 6ème édition -

Cette année, le SAFTHON est pilotée par une équipe réunionnaise, 75 ambassadeurs en France métropolitaine, DROM et International et des centaines de bénévoles. A l'occasion de la sixième édition, 70 événements de sensibilisation sont programmés sur toute l’île dont :

• Jeudi 8 septembre 2022 : exposition "Fait main" des mamans soutenues par le cœur de réseau et exposition Belly-Painting à Saint-Louis

• Vendredi 9 septembre : action de prévention au CHU de Bellepierre (PASS)

• Le vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 septembre et pour la journée internationale des Droits de l’enfant du 20 Novembre : opération sets de tables dans les établissements Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de La Réunion (UMIH) (café, hôtels, restaurants , discothèque).

• Samedi 10 septembre : Tournée SAFTHON avec le Very Important Bus (Tampon, Saint-Louis Saint-Leu).

• Dimanche 11 septembre : Déjeuner dansant Association Famille Catholique (AFC) Trinité Sainte Marie et zumba safthon à l'Étang-salé de 9h à 12h

• Dimanche 11 septembre : Course du Raid des Camélias Saint-Denis

• Mercredi 14 septembre : journée de prévention à la médiathèque du Sud Sauvage de St Joseph avec diffusion de film Alcool/grossesse et lecture du conte Flore et ses fleurs.

Le programme complet sera disponible sur le site www.saffrance.com

