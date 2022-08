Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Sur la RN2 à Sainte Marie, dans le cadre des travaux d'aménagement de la BAU en faveur des transports en communs, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté montagne entre la Rivière Sainte Marie et la Ravine Charpentier à partir de 21h ce vendredi et ce jusqu'à dimanche. Il est conseillé aux usagers d'éviter si possible le secteur et de reporter leurs déplacements.

