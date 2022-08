BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 26 août 2022 :



- Pour beaucoup, le temps de l'abondance n'a jamais commencé

- Saint-Paul : de nouvelles mesures sociales pour un nouveau souffle

- Covid : un million de décès dans le monde depuis janvier 2022

- Miss Réunion 2022 : quelle est votre candidate favorite ?

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie au petit matin dans l'est

Pour beaucoup, le temps de l'abondance n'a jamais commencé

Ce mercredi 24 août 2022, c'est avec un ton grave qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux Français. "Nous vivons la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance" a-t-il déclaré. Mais de quelle abondance parle-t-il, au juste ? Car si la crise actuelle met en effet à mal le portefeuille de la population, l'abondance n'était pas vraiment au rendez-vous avant non plus.

Saint-Paul : de nouvelles mesures sociales pour un nouveau souffle

Jeudi 25 août 2022, la ville de Saint-Paul a annoncé les nouvelles mesures d'urgences qui seront mises en place par son Centre communal d'action sociale (CCAS) à compter du 1er septembre. Ces premières mesures s'appliqueront en réponse à l'analyse des besoins sociaux réalisée depuis juin 2022 par le bureau d'études Compas. Emmanuel Séraphin, maire de la ville et président du CCAS a indiqué "vouloir agir vite" afin de donner un nouveau souffle au pouvoir d'achat des Saint-Paulois.

Covid : un million de décès dans le monde depuis janvier 2022

La pandémie de Covid a fait un million de décès dans le monde depuis janvier, a indiqué jeudi l'OMS, qui appelle les gouvernements à accélérer la vaccination alors qu'un tiers de la population mondiale n'est pas vaccinée

Miss Réunion 2022 : quelle est votre candidate favorite ?

L'élection de Miss Réunion 2022, c'est ce samedi 27 août 2022, en direct du Téat Champ Fleuri à Saint-Denis. Comme chaque année, 12 candidates vont concourir, mais seulement l'une d'entre elles sera élue nouvelle miss de beauté et ambassadrice de notre île. Celle qui sera désignée Miss Réunion 2022, s'envolera en direction de la métropole pour représenter La Réunion lors de l'élection de Miss France 2023 au mois de décembre prochain. Retrouvez en photo les visages des 12 jeunes femmes en lice, leurs profils et allez voter sur nos réseaux sociaux.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie au petit matin dans l'est

Pour ce vendredi 26 août 2022, Matante Rosina prend son parapluie avec elle. Dans l'est, la pluie s'invite. En revanche, dans l'ouest, le soleil s'accroche. Au fil des heures, le ciel s'éclaircit dans l'est et les nuages se dirigent sur les hauteurs de l'ouest. Dans l'après-midi, quelques gouttes pourraient même tomber sur la côte ouest. Le vent souffle encore en rafales aujourd'hui. Un vent d'hiver austral...