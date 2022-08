Le MEDEF Réunion, Didier Fauchard, le Président, ainsi qu'une délégation de plus de 20 chefs d'entreprise de La Réunion se rendront les 29 et 30 août 2022 sur l'événement business de l'année : La Rencontre des Entrepreneurs de France (RE), avec un thème central : "Euro Visions". Nous publions ci-dessous le communiqué du Medef Réunion. (Photo d'illustration : Medef Réunion)

Au delà du programme de conférences, tables rondes et keynote animées notamment par le Président Geoffroy Roux De Bézieux, plusieurs temps forts sont à noter au cours desquels la délégation Medef Réunion sera partie prenante :

Lundi 29 août 2022 : Le Forum de rentrée des adhérents et une visio programmée à midi avec Volodymyr Zelensky, Président de l'Ukraine ;

Lundi 29 août 2022 : Ouverture de la REF par le Président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux ;

Lundi 29 août 2022 : La signature d'une convention "Stratexio" ainsi que l'annonce du lancement du club en septembre a La Réunion ;

Lundi 29 août 2022 : Une table ronde outre-mer sur le thème du développement durable et de la transition environnementale : Yannick Berezaie gérant Isodom et président de la commission RSE du Medef Réunion interviendra sur les enjeux de l'énergie propre et de la consommation raisonnée ;

Lund 29 août 2022 : Comité des outre-mer : La transition écologique dans les Outre-mer : défis et opportunités. Organisée conjointement par le Comité des Outre-mer du Medef et la Fedom, cette séquence réunira des chefs d'entreprises et des experts afin d'explorer ensemble les enjeux et les opportunités de la transition écologique dans les territoires ultramarins.

Lundi 29 août 2022 : Un débat animé par différents membres des Comex40 autour de dirigeants de licornes parmi lesquelles Swile, IAD, Blablacar, OVH ainsi que de Jean-Noël Barrot, Ministre délégué auprès du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé de la Transition numérique et des Télécommunications (scène côté Planches) ;

Mardi 30 août : Une rencontre Femmes du Medef en présence de deux ministres : Isabelle Rome, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances et de Marlène Schiappa, ministre chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative ;

Mardi 30 août : Conférence-débat "Autonome ou indépendant" ;

Mardi 30 août : Echanges des membres du Comité des Outre-Mer avec Jean-François Carenco, Ministre délégué chargé des Outre-mer.

- La rencontre des entrepreneurs de France -

La Rencontre des Entrepreneurs de France revient avec un programme exceptionnel : plus de 150 intervenants, 30 débats et keynotes programmés dans le cadre aéré de l’Hippodrome Longchamp. Avec un thème central : " Euro Visions ". Après la mondialisation heureuse, le monde se divise, à nouveau en blocs. Face aux modèles américain, chinois, russe, l’Europe peut-elle s’affirmer et croire en son destin ? A l’heure où un conflit armé est à nos portes, où l’inflation revient, où la question de l’approvisionnement énergétique fragilise nos économies, quelle Europe voulons-nous ? Comment l’Europe peut-elle être souveraine ? Quel avenir pour nos démocraties libérales ?

La REF 2022 accueillera sur une scène dédiée les fondateurs des Licornes françaises et l’environnement des entreprises de la Tech.