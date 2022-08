Ce mercredi 24 août 2022, c'est avec un ton grave qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux Français. "Nous vivons la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance" a-t-il déclaré. Mais de quelle abondance parle-t-il, au juste ? Car si la crise actuelle met en effet à mal le portefeuille de la population, l'abondance n'était pas vraiment au rendez-vous avant non plus.

Dans un pays où le salaire moyen tourne autour de 2.238 euros nets par mois, dépenser sans compter n’est pas à la portée de tous. Dans une île où 37% de la population vit sous le seuil de pauvreté, dépenser sans compter n’est à la portée que d’un certain nombre de privilégiés.



La France de 2022, c’est 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont 322.000 à La Réunion, 4,1 millions de personnes mal logées, dont 104.000 à La Réunion, 300.000 personnes sans domicile fixe, dont plusieurs centaines à La Réunion. L’insouciance et l’abondance ont-t-elles un jour commencé pour ces personnes là ?



Même les classes moyennes supérieures, qui ne rencontrent pas de difficultés particulières à vivre dignement, ne peuvent pas vraiment se vanter de jeter leur argent par les fenêtres.



La France de 2022, c’est 10% de la population qui gagne plus de 4.000 euros par mois. La France de 2022, c’est 5 milliardaires qui possèdent autant que 27 millions de Français. La France de 2022, c’est aussi 44,3 milliards d’euros de dividendes versés par les entreprises françaises à leurs actionnaires.



Au même titre que la sobriété énergétique, le discours d’Emmanuel Macron a comme des airs de "faites ce que je dis, pas ce que je fais".



S’il est certain que la population doit aussi faire des efforts individuels pour tenter de retarder la catastrophe écologique annoncée, il semble toujours aussi malvenu de recevoir des leçons de personnes biberonnées aux fonds publics, qui profitent de leurs vacances pour polluer à coup de jet-ski et de jets privés.



Il semble tout aussi malvenu de demander un effort à une population qui n’a jamais connu l’abondance, tandis que ceux qui n’ont connu que cela continuent de se gaver.

as/www.ipreunion.com / [email protected]