Pour ce vendredi 26 août 2022, Matante Rosina prend son parapluie avec elle. Dans l'est, la pluie s'invite. En revanche, dans l'ouest, le soleil s'accroche. Au fil des heures, le ciel s'éclaircit dans l'est et les nuages se dirigent sur les hauteurs de l'ouest. Dans l'après-midi, quelques gouttes pourraient même tomber sur la côte ouest. Le vent souffle encore en rafales aujourd'hui. Un vent d'hiver austral... (Photo rb/Imaz Press)

