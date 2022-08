C'est un étrange mail qui a atterri dans la boîte mail d'Imaz Press ce vendredi matin 26 août 2022 : une invitation à aimer la page Facebook "NRL #MerciDidier". Une page Facebook entièrement dédiée à remercier l'ancien président de Région, Didier Robert, pour son implication dans l'édification de ce monument incomplet, extrêmement coûteux, et qui n'ouvrira qu'en partie ce dimanche.

Si les inconnus derrière cette initiative soulignent que "nous ne devons pas oublier que cette NRL a été réalisée pour éliminer les risques pour les usagers", la rédaction d'Imaz Press reste tout de même perplexe.

Le ou les administrateurs de la page insistent sur le fait que "nous devons avoir une pensée particulière pour toutes les victimes de la route du littoral". C'est vrai, plus d'une vingtaine de personnes ont perdu la vie sur la route actuelle.

"L'heure n'est pas à la polémique" ajoute la page. C'est vrai aussi. Pourquoi donc décider de créer une page entièrement dédiée à l'éloge d'un homme politique déchu, dont les décisions hâtives sont la cause principale de cet échec ? Pourquoi surfer sur le décès d'une vingtaine de personnes pour encenser un homme condamné, et toujours sous le coup d'une enquête concernant l'attribution des marchés de la NRL ?

Les administrateurs pointent du doigt les opposants à cette route - et en particulier à la digue - pour justifier ce retard de livraison. De notre côté, nous avons plutôt tendance à nous interroger sur la décision de se lancer dans un chantier sans avoir les ressources nécessaires pour le mener à bien.

Les fans de Didier Robert auront au moins attendus une ouverture officielle pour se réjouir. On se souvient encore de l’inauguration en grande pompe de cette route qui n’en avait que le nom, puisqu'elle plongeait directement dans la mer. Inauguration qui s'est déroulée en mars 2021, à l'initiative de Didier Robert, à quelques semaines des dernières élections régionales. Il y a plus d'un an, donc.

Nous sommes en tout cas flattés d'avoir été conviés à cette séance de remerciements, et surtout de découvrir certains de nos clichés sur la page. Quel retournement, sachant qu'Imaz Press n’était pas particulièrement apprécié de l’ancienne mandature. Il ne nous reste plus qu'à savoir à qui nous devons envoyer la facture. #Mercipourlescrédits.

Rendez-vous en 2028 pour l'inauguration de la route complète.

www.ipreunion.com / [email protected]