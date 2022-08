Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

En cette saison hivernale, marquée par une présence exceptionnelle de baleines à bosse dans les eaux réunionnaises, l'État tient à rappeler les règles à respecter pour éviter le dérangement des cétacés tout en assurant la sécurité des personnes. Le respect de principes et de règles s'impose pour l'approche, l'observation et la mise à l'eau à proximité de ces animaux sauvages. Des mesures de surveillance et de contrôle sont mises en oeuvre durant toute la saison. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Préfecture. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

