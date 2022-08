Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Le CRGT informe que sur la RN2 à Sainte-Marie, dans le cadre des travaux d'aménagement de la bande d'arrêt d'urgence en faveur des transports en communs, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté montagne entre la Rivière Sainte Marie et la Ravine Charpentier à partir de 21h ce vendredi 26 août et ce jusqu'au dimanche 28 août. D'importantes difficultés de circulation sont attendues durant tout le week-end sur cette portion de RN2 à Sainte Marie, du fait de la nécessité de réduire de 4 voies à 2 voies la circulation au niveau du chantier. Le CRGT conseille aux usagers d'éviter si possible le secteur et de reporter les déplacements. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

