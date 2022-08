Dimanche 21 août 2022, un enseignant de l'école Arthur Atache de l'Ilet les Orangers du cirque de Mafate a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Sa classe de 11 élèves, isolés dans les remparts, aimerait "voyager" en recevant des cartes postales venus de France et d'ailleurs afin de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux endroits et pourquoi pas commencer une nouvelle correspondance. Un beau projet qu'Imaz Press Réunion relaie en espérant aider les marmailles dans leur aventure. Nous publions ci-dessous le message de l'enseignant de l'école Arthur Atache des Orangers à Mafate. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

"Bonjour à tous, j'enseigne depuis la rentrée à l'école Arthur Atache de l'ilet les Orangers dans le cirque de Mafate, sur

l'île de la Réunion, située dans l'Océan Indien. Mes élèves ont un petit message à faire passer :



"Nous sommes 11 élèves scolarisés en classe unique à l'école Arthur Atache à l'ilet les Orangers. C'est un tout

petit village situé à 990m d'altitude dans le cirque de Mafate à la Réunion. C'est un endroit accessible uniquement à pied ou en hélicoptère, entouré de pitons et de remparts. Certains d'entre nous habitent à l'ilet Les Lataniers et marchent plus d'une heure pour aller à l'école.

Nous voulons essayer de "voyager" cette année et nous aimerions recevoir des cartes postales venant de France et

du monde entier, afin de découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles cultures, et pourquoi pas commencer une

correspondance. Nous comptons vraiment sur vous. Merci d'avance. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante :



Ecole Arthur Atache

Ilet les Orangers MAFATE

97419 LA POSSESSION

lle de la Réunion

FRANCE



Les élèves de l'école Arthur Atache de l'Ilet des Orangers."



Merci de partager au maximum cette publication, sur tous les réseaux sociaux et surtout envoyez nous des cartes

postales. Cela ne pourra fonctionner que grâce à vous."