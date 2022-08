Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 août au vendredi 26 aout 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 22 août : Face à l'inaction climatique, certains citoyens prennent les choses en main

* Mardi 23 août - Automobilistes, vous allez (très bientôt) rouler sur la Nouvelle route du littoral

* Mercredi 24 août - Embouteillages en vue : les planteurs de l'Est vont livrer leurs cannes dans le Sud en passant par la route du littoral

* Jeudi 25 août - Safthon : un mois pour protéger bébé des ravages de l'alcool

Alors que l'Hexagone se prépare à affronter une nouvelle vague de chaleur, l'urgence climatique est de plus en plus palpable. Entre températures folles qui frôlent les 42 degrés dans certaines villes, orages meurtriers, et incendies ravageurs, l'été métropolitain a des airs apocalyptiques. Pourtant, alors que l'urgence climatique fait partie des "grandes causes" de ce nouveau quinquennat, les réponses laissent pour l'heure toujours à désirer. Après cinq ans de mesurettes, certains commencent d'ailleurs à s'agacer. Au point d'en arriver au sabotage.

Dans quelques jours, les Réunionnais vont enfin pouvoir emprunter la tant attendue Nouvelle route du littoral (NRL). Toutefois ne nous emballons pas, il s'agit là de l'ouverture partielle de la première portion de la NRL dans le sens Saint-Denis-La Grande Chaloupe. Un premier pas avant l'ouverture totale de la route d'ici la fin de cette année.

Depuis le mardi 16 août, les salariés de l'usine de Bois-Rouge à Saint-André sont en grève. Ce mercredi, c'est une nouvelle journée de mobilisation et de médiation qui se profile entre syndicats et Tereos. De leur côté, les planteurs qui se disent "pris en otage" ne veulent plus attendre. Ce mercredi 24 août, ils ont décidé de se rendre en convoi dans le sud à l'usine du Gol afin de livrer leurs cannes.

Le 18 août 2022, le médecin David Mété spécialiste des addictologies au CHU Nord de l'île jugeait totalement "inacceptable", la campagne publicitaire d'une célèbre marque de rhum local. Le rhumier mis en cause a usé de son droit de réponse en insistant sur l'ancrage historique du rhum à La Réunion. La polémique illustre bien le grave problème de santé publique que représente l'alcoolisme dans notre département. Dans l'île, ce fléau frappe dès le plus jeune âge. En 2022, l'association SafFrance estime qu'au moins 270 bébés naissant chaque année sur l'île sont atteints de troubles causés par l'alcoolisation foetale

Ce mercredi 24 août 2022, c'est avec un ton grave qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux Français. "Nous vivons la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance" a-t-il déclaré. Mais de quelle abondance parle-t-il, au juste ? Car si la crise actuelle met en effet à mal le portefeuille de la population, l'abondance n'était pas vraiment au rendez-vous avant non plus.

www.ipreunion.com / [email protected]