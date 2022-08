Le compte à rebours est lancé… Plus que quelques heures et alors sonnera le temps venu de la finale de Miss Réunion 2022, sur le thème du "pouvoir des femmes". Après des semaines de préparation, Inès Ziata, Ludmilla Gonthier, Manon Lauret, Tara Mourdjee, Lidjee Tamaya, Marion Marimoutou, Liv Sidelski, Florine Elphege, Loana Hoareau, Léna Fanguimache, Loana Sorres et Léna Valérie sauront enfin laquelle d’entre elles remportera la couronne tant convoitée.

Comme chaque année, l'élection sera présentée par Christophe Bégert, accompagné de Marie Payet. Le top départ sera donné à 19h45.

Pour l’occasion, Diane Leyre, Miss France 2022 a fait le déplacement. Elle s’est dit ravie d'être présente à La Réunion. "Je suis très heureuse d'être ici. Mais également ravi d'accueillir la nouvelle promotion. J’en profite pour avoir un rôle de grande soeur et leur donner quelques conseils car on sait que l'élection passe vite, quand c'est à peine de début, c'est déjà la fin", a-t-elle déclaré.

Celle qui sera désignée Miss Réunion 2022, s'envolera en direction de la métropole pour représenter La Réunion lors de l'élection de Miss France 2023 au mois de décembre prochain

- Comment voter lors de l'élection ? -

Les votes du public compteront pour 50%, les votes du jury pour 50%. Le public peut voter par SMS au 7030 en indiquant le numéro de la candidate choisie et au 71071 à partir de la métropole (0,75 euros + prix d'un SMS). Le public peut aussi voter par téléphone au : 08.90.39.38.37 (le soir de la finale).

