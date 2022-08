Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 41 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 27 août 2022 :



- Petite enfance : inquiètes, les crèches cherchent désespérément de personnels qualifiés

- Féminicides en France : 122 femmes tuées en 2021, en hausse de 20% en un an

- Street-workout : le Portois Angelo Mérion est dans le top 10 mondial à 21 ans

- Rétro : inaction climatique, NRL, Bois-Rouge, alcoolisation foetale, abondance

- La pa Météo France i di, sé zot i di - L'ouest ensoleillé, dans l'est, on vous laisse deviner

