L'Agence régional de santé (ARS) de Mayotte informe qu'un premier cas d'infection par le virus Monkeypox (variole du singe) a été confirmé à Mayotte le 27 août 2022. Une personne adulte présentant une forme non sévère, compatible à une infection par le virus Monkeypox, a été prise en charge par le Centre Hospitalier de Mayotte. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS de Mayotte. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Cette personne a immédiatement été mise à l’isolement à son domicile, son état de santé n’inspire pas d’inquiétude. A ce jour, 3 421 cas ont été recensés en France dont 5 aux Antilles. En France, aucun décès n’a été signalé.

Les équipes du Département de la Sécurité et des Urgences Sanitaires de l’ARS de Mayotte ont immédiatement débuté les investigations. La contamination a eu lieu hors du territoire. Les quelques contacts ont tous été identifiés, pris en charge et vaccinés. A ce titre, nous rappelons que la notion de contact concernant le virus Monkeypox se limite à : toute personne ayant eu un contact sexuel, ayant partagée son linge ou un contact non protégé à moins de 2 mètres pendant 3 heures d’une personne symptomatique.