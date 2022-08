Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Pour ce samedi 27 août 2022, Matante Rosina va plutôt aller dans l'ouest pour retrouver le soleil. Ce matin dans l'est, le ciel est couvert et laisse échapper des averses. Dans l'après-midi, pas de changement dans l'est. Dans la nuit, les pluies s'intensifient sur les régions sud-est et est de l'île. Le vent souffle toujours en rafales dans le sud et vers Sainte-Marie. (Photo rb/Imaz Press)

