Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

Ce dimanche matin 28 août 2022, les sapeurs-pompiers de Sainte-Suzanne ont été agressés lors d'une intervention à domicile. "Arrivés sur les lieux il sont confrontés à une bagarre générale. Deux membres de l'équipage du VSAV sont agressés et frappé au visage, occasionnant plaies et hématomes nécessitant points de suture" dénonce le syndicat Actioncatc Réunion. "Nous condamnons fermement cette violence gratuite envers nos collègues qui portent quotidiennement secours à la population et nous apportons notre soutien à nos collègues de Sainte-Suzanne. Prompt rétablissement aux intervenants" ajoute-t-il.

